برلماني: التجربة المصرية لمواجهة الإرهاب حازت احترام الكثير من دول العالم

أشاد النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص ظاهرة الإرهاب وكيفية مواجهته والتصدي له.

وقال بدران في بيانه اليوم الأربعاء، إن التجربة المصرية الشاملة لمواجهة ظاهرة الإرهاب طوال السنوات الماضية، والتي تعتبر تجربة مهمة حازت احترام الكثير من دول العالم، بسبب نجاحها الهائل في استئصال ظاهرة الإرهاب، الذي كان ولا يزال المهدد الرئيسي للدولة وللحضارة المعاصرة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما جاء في كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة، والتي تعتبر بمثابة دليل عملي لجميع دول العالم في التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة، التي تستلزم تعاونا دوليا من جهة والتصدي للدول الراعية للإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

وأوضح أن تأكيدات الرئيس السيسي على ضرورة محاسبة الدول التى ترعى الإرهاب، وتحتضن عناصره وتوفر لهم الملاذ والدعم وتسهل انتقالهم عبر أراضيها، وهى تحذيرات ورؤى مصرية جادة، تؤكد صواب رؤية مصر، في التصدي لظاهرة الإرهاب لافساح المجال للتعمير والتنمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد طالب بضرورة محاسبة الدول التي ترعى وتحتضن عناصر الإرهاب وتوفر لهم الملاذ والدعم وتسهل انتقالهم عبر أراضيها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، أن المقاربة الشاملة لمواجهة الإرهاب تستلزم تعاونا دوليا، وتؤكد أهمية ضرورة احترام الدول لالتزاماتها.

وأوضح الرئيس أن مصر تشدد على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيري في إطار مقاربة شاملة، مؤكدًا أن الإرهاب يظل من أبرز التحديات التي تواجه الإنسانية في عصرنا الحالي.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن ظاهرة الإرهاب تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين ومن أهمها الحق في الحياة، مضيفًا أن ظاهرة الإرهاب تعيق جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.