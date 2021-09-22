الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريل يبحث تعزيز الثقة بعد الأزمة بين واشنطن وباريس

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العمل بهدف تعزيز الثقة ضمن شراكتهما بعد الأزمة بين واشنطن وباريس.

وتابع بوريل خلال لقائه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، "يمكننا تعزيز الثقة بيننا".

أشار بوريل إلى أسبوع بالغ الاضطراب في أروقة الأمم المتحدة التي بدأت اجتماعات جمعيتها العامة أمس الثلاثاء.

من جانبه، أعلن بلينكن أن الشريكين يعملان أصلًا في شكل وثيق في العالم أجمع، ويشمل ذلك فى أفغانستان ومنطقة الهند المحيط الهادئ وأوروبا.

فى وقت سابق، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الرئيس يتوقع إجراءات ملموسة من الولايات المتحدة لاستعادة الثقة بين البلدين، عندما يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكانت باريس، استدعت الأسبوع الماضي سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا بعد أن وقعت واشنطن ولندن صفقة غواصات تعمل بالطاقة النووية مع كانبيرا، مما دفع أستراليا لإلغاء صفقة سابقة لشراء غواصات فرنسية التصميم بقيمة 40 مليار دولار.

أوضح مكتب ماكرون أن الرئيس يتوقع أن يقر بايدن، خلال الاتصال، بأنه كان ينبغي إجراء مشاورات مع الحلفاء قبل اتخاذ القرار بشأن الغواصات، وأن على الولايات المتحدة الإقرار بالحاجة إلى السيادة الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة باريس وزيرة الخارجية الأمريكى جوزيب بوريل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

الزمالك: ندرس قرار الانضباط بشأن شيكابالا.. ونحتفظ بحقنا في اللجوء إلى فيفا

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

إجراء تصعيدى.. أول رد فعل من شيكابالا بعد تخفيف العقوبة

مستشار الرئيس يحذر: ذروة كورونا الرابعة خلال 10 أيام

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

لينك تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

زيزيت سالم

عذرًا لأطباء التجميل

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة صحفى بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

الخروج من مصر والتيه في الصحراء.. كيف يحتفل اليهود بـ«عيد العرش»؟

15 وفاة و4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل