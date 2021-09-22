بوريل يبحث تعزيز الثقة بعد الأزمة بين واشنطن وباريس

أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العمل بهدف تعزيز الثقة ضمن شراكتهما بعد الأزمة بين واشنطن وباريس.

وتابع بوريل خلال لقائه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، "يمكننا تعزيز الثقة بيننا".

أشار بوريل إلى أسبوع بالغ الاضطراب في أروقة الأمم المتحدة التي بدأت اجتماعات جمعيتها العامة أمس الثلاثاء.

من جانبه، أعلن بلينكن أن الشريكين يعملان أصلًا في شكل وثيق في العالم أجمع، ويشمل ذلك فى أفغانستان ومنطقة الهند المحيط الهادئ وأوروبا.

فى وقت سابق، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الرئيس يتوقع إجراءات ملموسة من الولايات المتحدة لاستعادة الثقة بين البلدين، عندما يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكانت باريس، استدعت الأسبوع الماضي سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا بعد أن وقعت واشنطن ولندن صفقة غواصات تعمل بالطاقة النووية مع كانبيرا، مما دفع أستراليا لإلغاء صفقة سابقة لشراء غواصات فرنسية التصميم بقيمة 40 مليار دولار.

أوضح مكتب ماكرون أن الرئيس يتوقع أن يقر بايدن، خلال الاتصال، بأنه كان ينبغي إجراء مشاورات مع الحلفاء قبل اتخاذ القرار بشأن الغواصات، وأن على الولايات المتحدة الإقرار بالحاجة إلى السيادة الأوروبية.