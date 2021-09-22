إسبانيا تتبرع بـ 7.5 مليون جرعة أخرى من لقاحات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتبرع بـ 7,5 مليون جرعة أخرى من لقاحات فيروس كورونا لعدد من الدول ذات الدخل المنخفض.

وفي تصريحات أدلى بها في نيويورك حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سانشيز "كنا قد تعهدنا بالفعل بالتبرع بـ 22,5 مليون جرعة لقاح من خلال آلية كوفاكس، بينها 7,5 مليون جرعة ستوجه إلى منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. بالإضافة إلى ذلك، سنوجه 7,5 مليون جرعة أخرى لدول إفريقيا جنوب الصحراء ولمنطقة أوروبا الجنوبية، والتي تعاني من انخفاض معدلات التطعيم"، بحسب ما نقلته صحيفة "إل باييس" الإسبانية.

وأضاف أن ذلك يرفع إجمالي ما تعهدت به بلاده إلى 30 مليون جرعة من أجل الدول الأكثر احتياجًا للقاحات.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.