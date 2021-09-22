الصحة المغربية: 31 وفاة و1702 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 1702 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولاً من 1848 أمس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 923924.

كما سجلت وزارة الصحة المغربية، 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا نزولاً من51 حالة أمس، ليصل مجمل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 14040.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي 5 أيام.