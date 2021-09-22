الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاستثمار السعودي ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان تعزيز العلاقات الاستثمارية

المهندس خالد بن عبد
المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح

بحث وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، الأربعاء، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين منذ 1926، والفرص غير المسبوقة المتاحة للمستثمرين والشركات اليونانية في المملكة، في إطار رؤية "المملكة 2030".

وأكد الفالح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - أنه في ظل رؤية المملكة 2030، ينفتح اقتصاد المملكة على العالم بوتيرة وحجم غير مسبوقين، مشيرا إلى أن المملكة تُقدّم الآن فرصًا استثمارية واعدةً للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، يدعمها موقع المملكة الإستراتيجي

أضاف الوزير أنه مع خبرة اليونان الواسعة في القطاع اللوجستي وبالذات في النقل البحري وكذلك قطاعات السياحة والضيافة، فإنه من المتوقع أن تحظى المشروعات العملاقة التي تُقيمها السعودية في هذا القطاع باهتمام خاص من جانب اليونان ، موضحا أن هذه الزيارة جاءت لتأكيد إمكانية الارتقاء بالعلاقات الحالية إلى مستوياتٍ أرفع.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التى بدأها الوزير السعودي اليوم لليونان والتي من المقرر أن يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والإداريين التنفيذيين في العديد من كبرى الشركات اليونانية في مختلف قطاعات الأعمال كما سيشارك في اجتماع المائدة المستديرة للمستثمرين الذي يستضيفه الاتحاد اليوناني للشركات.

اليونان وزير الاستثمار السعودى المملكة السعودية قطاعات السياحة

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