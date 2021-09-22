الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيفية التقدم للحصول على 20 فرصة عمل بألمانيا؟ إليك الخطوات

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مد فترة التقديم الأوراق لـ20 فرصة عمل لفنيي الإلكترونيات بألمانيا إلى 25 سبتمبر الجاري.

وتنشر “الدستور” تفاصيل تلك الوظائف بعد الإعلان عن مد التقديم إليها: 

تتضمن فرص التقديم للحصول على الوظائف في الخمس تخصصات التالية:

1.  فني إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل
2 . فني إلكترونيات للأجهزة والأنظمة
3 . فني إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي
4 . فني إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء
5 . مُركب الأنظمة الكهربائية

يمكن للراغبين في التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الاستمارة:  

https://bit.ly/ApplicationFormElectronicsTechnicians
وإرسالها إلى [email protected] بحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات وهو الأربعاء 25 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه الوظائف في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، والذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، وفي إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، الذي تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبتعاون وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

تتضمن التفاصيل حول معايير الاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم وعملية الاختيار مذكورة في الاستمارة المرفقة في الرابط أعلاه، كما سيتم تناول أي أسئلة تفصيلية أخرى في الندوة التعريفية المقدمة للمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة فقط.

وأكدت الوزارة أنه سيتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، وأنه سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاه للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.

القوى العاملة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج مصريين بالخارج لمصريين بالخارج وزارة الدولة للهجرة وزارة الهجرة وشئون وزارة الهجرة وشئون المصريين

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