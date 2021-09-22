دراسة أمريكية: الحوامل الملقحات ينقلن المناعة لأطفالهن

أظهرت دراسة نشرتها الدورية الأمريكية لأمراض النساء والولادة- طب الأم والجنين، اليوم الأربعاء، أن النساء الحوامل اللاتي يحصلن على لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال ينقلن مستويات عالية من الأجسام المضادة لأطفالهن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وخلصت الدراسة، وهي واحدة من أولى الدراسات التي تقيس مستويات الأجسام المضادة في دم الحبل السري لتوضيح ما إذا كانت المناعة ناتجة عن العدوى أو اللقاحات، إلى أن 36 من حديثي الولادة تبين بالفحص عند ولادتهم أن لديهم أجسامًا مضادة للحماية من كوفيد- 19 بعد أن تم تطعيم أمهاتهم بجرعات من فايزر/ بيونتيك أو موديرنا.

وذكرت آشلي رومان، طبيبة النساء والتوليد والمشاركة في إعداد الدراسة: "لم نتوقع ذلك، توقعنا رؤية المزيد من التباين".

ويمكن أن تساعد البيانات في تشجيع المزيد من النساء على التطعيم أثناء حملهن.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.