حملات موسعة على محال تداول وبيع اللحوم والأسماك

شنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح، حملات موسعة على محال عرض وبيع وتداول اللحوم وثلاجات الحفظ وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات.

جاء ذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري، حصلت عليها "الدستور"، أن هذه الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والكبدة المخالفة بلغت كميتها 4163 كجم، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر وقد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 3 محاضر.

أوضحت التقارير أن إدارة المجازر بالمديريات البيطرية قامت بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة، لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة التى تخضع للإشراف البيطري الكامل.