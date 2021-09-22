الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنمية البشرية» في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

نقابة المحامين
نقابة المحامين

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام من نقابات؛ شمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، تحت رعاية رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتعقد محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف الأمين العام  حسين الجمال، ومقرر عام المعهد، و إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

وقال إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام المعهد، إن المحاضرة ألقاها الدكتور هشام الجيار خبير التنمية البشرية، والقاضي السابق بالقضاء العسكري، والمحامي بالنقض، متناولًا التنمية البشرية وكيفية استغلالها في مهنة المحاماة.

نقابة المحامين نقيب المحامين اتحاد عمال مصر التنمية البشرية خبير التنمية البشرية الجهاز المركزى للمحاسبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

«سوبر الطلائع» يفجر أزمة فى الأهلى.. موسيمانى يرفض عقوبة الخطيب

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

إجراء تصعيدى.. أول رد فعل من شيكابالا بعد تخفيف العقوبة

الزمالك: ندرس قرار الانضباط بشأن شيكابالا.. ونحتفظ بحقنا في اللجوء إلى فيفا

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

مصادر تكشف تطورات الحالية الصحية للفنان نضال الشافعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة صحفى بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

الخروج من مصر والتيه في الصحراء.. كيف يحتفل اليهود بـ«عيد العرش»؟

15 وفاة و4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل