«التنمية البشرية» في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام من نقابات؛ شمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، تحت رعاية رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتعقد محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف الأمين العام حسين الجمال، ومقرر عام المعهد، و إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

وقال إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام المعهد، إن المحاضرة ألقاها الدكتور هشام الجيار خبير التنمية البشرية، والقاضي السابق بالقضاء العسكري، والمحامي بالنقض، متناولًا التنمية البشرية وكيفية استغلالها في مهنة المحاماة.