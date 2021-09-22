الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمانة «المؤتمر» بسوهاج تستضيف حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

حملة تطعيم المواطنين
حملة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بسوهاج

استضافت أمانة المرأة بحزب المؤتمر في سوهاج بقيادة صفاء عزالدين، حملة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بقرية إدفا بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة.

جاء ذلك تنفيذا لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المواطن وبتوجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر.

وتقدمت الأمانة العامة لحزب المؤتمر بسوهاج بخالص الشكر والتقدير لقيادات وزارة الصحة بسوهاج وعلى رأسهم وكيلة وزارة الصحة بسوهاج وفريق الأطباء والمعاونين الذين بذلوا قصاري جهدهم لخدمة المواطن السوهاجي.

 

أمانة المرأة حزب المؤتمر محافظة سوهاج تطعيم المواطنين فيروس كورونا مديرية الصحة

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