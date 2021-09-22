الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستشار الرئيس يحذر: ذروة كورونا الرابعة خلال 10 أيام

تاج الدين
تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن وباء كورونا هو وباء عالمى تتعامل معه الدولة المصرية وفق تطوراته بدقة شديدة، لافتًا إلى أن مصر دخلت الموجة الرابعة، لكن لا يستطيع تحديد متى ستكون ذروة هذه الموجة، مضيفًا: "نتابع التطور إنما الحاجات دى مبيكنش ليها مدة محددة لأننا بنتعامل مع وباء وفيروس عالمى، وخلال 10 أيام أو أسبوعين قد نصل لهذا، لكن فى كل الأحوال هذه لا تحدد مسبقًا".

أضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة "dmc"، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة بعمل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في التعليم الجامعى وقبل الجامعى إلى جانب تطعيم العاملين فى المنظومة والطلاب وهو ما يتم الآن من أجل الحد من انتشار المرض وحماية الطلاب والأساتذة والعاملين.

وتعليقًا على تطعيم الأطفال بلقاح كورونا خلال الفترة المقبلة قال تاج الدين:"مصر تتعامل مع الجائحة باحترافية علمية عالية بهدف حماية المواطنين والنشء.. ونعمل على حماية الأطفال والدولة مهتمة بهذا".

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