أثناء الدورة الشهرية.. هل جلطات الدم طبيعية أم مشكلة تستدعي الطبيب؟

الدورة الشهرية أمر طبيعي للنساء، وعلى الرغم من أن الحيض يمكن أن يختلف من حيث الكمية والوتيرة، إلا أن جلطات الدم خلالها يمكن أن تكون أمرًا مخيفًا عند رؤيتها.

ووفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "clevelandclinic" فمعظم جلطات الدم خلال فترة الحيض طبيعية، ولكن إذا كنت تعاني من جلطات دموية كبيرة ولاحظت تغيرات في دورتك الشهرية، فقد يكون الوقت قد حان للتحدث مع الطبيب.

ما هي جلطات الدورة الشهرية؟

خلال فترة الحيض تتسبب الهرمونات في الجسم في أن تبدأ بطانة الرحم في التساقط، حيث تنزف الأوعية الدموية الصغيرة، لمنع جسمك من فقدان الكثير من الدم.

وأشار الباحثون، أن معظم جلطات الدم في الدورة الشهرية طبيعية في بداية الدورة ونهايتها، وقد تظهر بلون أحمر فاتح.

وهناك العديد من الحالات التي يمكن أن تتسبب في إصابة الشخص بجلطات دموية كبيرة بشكل غير طبيعي أو تجربة تدفق أثقل من المعتاد.

هل جلطات الدورة الشهرية خطيرة؟

إذا كنت تعانين من نزيف حيض غزير، فقد يكون خطيرًا، فلدى الكثير من النساء جلطات صغيرة خلال فترة الحيض ، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لهن، وفقًا لما ذكره الأطباء.

أشار الأطباء، إلى أنه من الممكن الإصابة بفقر الدم أو انخفاض ضغط الدم بعد فقدان الكثير من الدم خلال النزيف أثناء فترة الحيض.

وتعد جلطات الدورة الدموية جزءًا طبيعيًا من دورتك الشهرية، ولكن عندما تلاحظ أي تغييرات في الحجم والمقدار، عليك استشارة الطبيب لإيجاد الحل المناسب لمشكلة الجلطات.

وبشكل عام، أكد الأطباء، أن جلطات الدم طبيعية أثناء الدورة الشهرية، فيجب عليك مناقشتها مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، حيث يمكن أن يكون شائعًا جدًا ويمكن إدارته، ولا تحتاج النساء للمعاناة ولا الخوف.