الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بحضور أسرته.. عزاء أحمد إدريس صاحب شفرة حرب أكتوبر في الإسكندرية (فيديو)

عزاء البطل أحمد ادريس
عزاء البطل أحمد ادريس

أقامت الجمعية النوبية توماس وعافية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، عزاء البطل أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر المجيدة.

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وشهدت الجمعية النوبية، توافد أسرة الفقيد، وعائلته، وأهالي النوبة المقيمين بمحافظة الإسكندرية للعزاء في الفقيد أحمد إدريس والذي وافته المنية عصر أمس في منزله بمنطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية.

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وخلال مراسم العزاء نعى المستشار يحيى الجهيني، صديقه البطل أحمد إدريس، بكلمات مؤثرة، كما سرد قصة الشفرة النوبية والتي كان صاحب فكرتها أحمد إدريس، والتي كانت أحد أسباب نجاح خطة العبور بحرب أكتوبر.

وقال «الجهيني» إن الحاج أحمد إدريس هو مفتاح النصر في أكتوبر، حيث تغلب بفكرته على إسرائيل التي كانت متقدمة في إلتقاط الإشارات العسكرية، فكان لابد من تواجد شيء يختلف فيه العالم أجمع.

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وتابع أن الرئيس محمد أنور السادات طلب من جميع القادة إيجاد حلًا الإشارات العسكرية، مهما كان الثمن، فبرزت فكرة البطل أحمد إدريس والذي أخبر بها قائده المباشر بأن الحل متاح وهو استخدام اللغة النوبية في الإشارات العسكرية ويتم استلامها وترجمتها للغة العربية.

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وأوضح أن الرئيس السادات طلب رؤية أحمد إدريس، حيث تم اصطحابه دون أن يعرف إلى أي مكان ذاهب ليتفاجئ بوجوده في منزل الرئيس أنور السادات والذي طلب منه شرح الفكرة، مؤكدًا عدم معرفة أي شخص بهذا الأمر حتى أسرته وأبنائه حيث أنه سر من الأسرار الحربية.

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كنا شهدت مراسم العزاء عرض الميداليات والأوسمة التي حصل عليها البطل احمد ادريس وخاصة وسام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

وكان قد تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» العديد من  منشورات النعي والدعاء للبطل أحمد إدريس، صاحب فكرة استخدام الشفرة النوبية  في حرب ٦ أكتوبر عام 1973 .

 

بالاسكندرية أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية أكتوبر المجيدة عزاء

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وائل لطفي

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