«تعليم القليوبية» تُكرم الفائزين فى مسابقة دوري المكاتب التنفيذية

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، المدارس والطلاب الفائزين فى مسابقة دورى المكاتب التنفيذية على مستوى المحافظة.

كما كرم وكيل الوزارة مدرستي أسماء بنت أبي بكر ع.بنات بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة بالمرحلة الإعدادية، والشهيد أحمد حيدر الرسمية لغات بإدارة شبين القناطر بالمرحلة الثانوية وحصولها علي المركز الأول علي مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور ياسر محمود دور المكاتب التنفيذية في غرس القيم والمبادئ فى نفوس الطلاب، قائلا إن تعليم القليوبية قد حقق إنجازات كثيرة فى مختلف الأنشطة هذا العام رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن أهداف المسابقة توعية أعضاء المكتب التنفيذى بقيم الديمقراطية، عن طريق تفعيل برامج ومشروعات اللجان، فضلًا عن تنمية روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس الطلاب، من خلال المشاركة المجتمعية، وخدمة المجتمع، وتفعيل أنشطة الاتحادات الطلابية المتنوعة، كما تساعد الطلاب على فهم وتوظيف أهداف ومبادئ الاتحادات الطلابية بالإضافة إلى تعرف الطلاب على كيفية تنفيذ مبادرات مدرسية مجتمعية تعود بالنفع على الطالب والمؤسسة التعليمية، والمجتمع المحيط بها.

وأوضح خلال التكريم أن هذا العام هو عام الأنشطة وسيتم تنفيذ الأنشطة وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب.