الولايات المتحدة تقدم نحو 290 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لليمن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص أكثر من 290 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية إضافية لليمن، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات حتى الآن.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلنكين - في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن "الولايات المتحدة تقدم أكثر من 290 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لشعب اليمن".

وأضاف الوزير: "في المجموع، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 4 مليارات دولار للتخفيف من معاناة الشعب اليمني منذ بدء الأزمة الحالية في أواخر عام 2014".

وفي سياق متصل، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ملايين الأرواح في اليمن لا تزال معرضة للخطر، بسبب نقص التمويل، مناشدة بتوفير 170 مليون دولار في العام الجاري لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين والمتضررين من النزاع والمهاجرين هناك.

وأشارت المنظمة- في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء- إلى أن ما تم تقديمه من هذا التمويل هو النصف فقط حتى الآن، في الوقت الذي تم تمويل خطة الاستجابة الأممية لليمن والبالغة 3.85 مليار دولار، بنسبة 50 % فقط.

وحذرت المنظمة من أنه بدون تمويل إضافي قد تضطر المنظمات العاملة هناك إلى تقليل العمليات بشكل كبير، وهو الأمر الذي سيترك عشرات الملايين من الأشخاص بدون طعام وماء ورعاية صحية أو ما يمكن الاعتماد عليه للحصول على قوت يومهم.

ولفتت إلى أن الوضع مروع بالنسبة لأكثر من 20 مليون شخص تضرروا من الأزمة في اليمن، في الوقت الذي يوجد ما يقرب من 5 ملايين شخص على شفا المجاعة مرة أخرى.

وأوضحت أنه بينما نزح 4 ملايين شخص، فإن مايقرب من 32 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل ويتعرضون لخطر الاستغلال وسوء المعاملة، منوهة بأن المجالات الحرجة للاستجابة لاتزال تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث تلقى شركاء المعونة أقل من 10 في المائة من التمويل اللازم لتقديم خدمات الصحة المنقذة للحياة والمياه والصرف الصحي ودعم اللاجئين والمهاجرين.