شارموفرز تطرح أحدث أعمالها الغنائية «عروستي» (فيديو)

طرحت فرقة شارموفرز مساء الأربعاء، أحدث أعمالهم الغنائية التي تحمل اسم “عروستي” على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعتبر “عروستي” هى الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي الذي يحمل نفس الاسم والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي ويخوض بطولته الفنان أحمد حاتم.

أغنية “عروستي” من كلمات وألحان أحمد بهاء، ومكس وماستر مفدي ثابت.

كلمات أغنية “عروستي”

إيه ده هوا انتى جيتى مكنتش مستنى بس انتى بجد بهرتينى.

إيه ده خلاص انتى my lady وكل ماتيجى أيوا هاحبك من تانى.

دخله العروسة ماما رقعت زغروطة خلاص سلموهالى فى ايدى و كل حاجة مظبوطة .

جاية وحاطة الحنة كل الناس هاتجلنا ومسحت كل اكساتى (ex) ولا واحدة عارفة حاجة عن حياتى.

قالوا الجواز بطيخة يا اما حمرا يا اما قرعة بقت بسيطة و صريحة و انا سايبها على الله .

طب ليه مش زى المانجو و تبقى عويس او سكرى فص .

قبل ال honey moon انا هظبط نفسى رياضة و اخس النص .

احنا مش جوازة صالونات و اللى يخش بينا يتشاط اصل انتى كاريزما اول ماشوفتك نسيت كل البنات .

ايه ده هوا انتى جيتى مكنتش مستنى بس انتى بجد بهرتينى.

ايه ده خلاص انتى my lady و كل ماتيجى ايوا هاحبك من تانى.





أبطال وصناع فيلم “عروستي”

فيلم "عروستي" من بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، بمشاركة نخبة من النجوم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أسماء جلال، شريف الدسوفي، هند عبدالحليم، محمد مولي، سيف زهران وبسنت النبراوي.

والفيلم من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولىMAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

تفاصيل حفل شارموفرز في الإسكندرية

ومن جانبه يستعد فريق شارموفرز لإحياء حفل غنائي ضخم، الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري في منطقة سيدي جابر بمدينة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان Jewel festival alex park.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على فئتين الأولى جاءت بمبلغ 500 جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 300 جنيه مصري، وتشمل التذكرة حضور حفل كل من فريق "ديسكو مصر" والمطرب شاهين.

ومن المقرر أن يقدم فريق شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة منها: "هيبتا، وإيزى مانى، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكي، 5 سنتى"، إضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير "انفصام"، والذي نال إعجاب جمهوره بشكل كبير.

أعضاء فرقة شارموفرز

وتتكون الفرقة من أحمد بهاء (غناء)، ومحمد العرقان (باص جيتار)، ومحمد لبيب (ساكسفون)، ومصطفى الكرداني (درامز)، وإسلام علي (ترامبت)، وأحمد علي (إيقاع شرقي) وعادل محمد (إيقاع لاتيني)، أول أغنية لهم باسم "A Chat in".