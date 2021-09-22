وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء المشير طنطاوي بالتجمع

حرص عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة على حضور عزاء المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق وذلك بالمسجد الذى يحمل اسمه بالتجمع الخامس.

جاء فى مقدمة الحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء حمدى بخيت، وعدد كبير من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة.

وشارك فى العزاء كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من أعضاء مجلس النواب منهم مصطفى بكرى، وسليمان وهدان، وأحمد بدوى.

كما حضر العزاء أيضًا من الشخصيات العامة الكابتن عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لنادى طلائع الجيش، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وزكريا عزمى وآخرين.

وتوفي المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح أمس بعد رحلة طويلة من العطاء.

وتولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

وتخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.