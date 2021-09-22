وزير الخارجية: حوادث العنصرية تستهدف الأفارقة والعرب والمسلمين (فيديو)

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، عن رفض ظاهرة العنصرية وحوادث الكراهية، مشيرًا إلى أنها تستهدف الأفارقة والعرب والمسلمين وطالبي اللجوء.

ويلقي شكري، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل «ديربان»، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

شكري يعبر عن رفض مصر للعنصرية

وأضاف، في كلمته، :"لا زالت ظواهر التعصب تطل علينا بوجهها القبيح متخذة صورًا متعددة، تتمثل في التمييز والكراهية على أساس الدين أو العرق أو اللون".

وقال: "المتابع للمنحى المتصاعد التي تتخذه ظاهرة العنصرية في السنوات الأخيرة، يلاحظ أنها تستهدف المنتمين إلى الأصول الأفريقية والعرب والمسلمين والمهاجرين وطالبي اللجوء في الدول المستقبلة لهم".

وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات مهمة، منذ وصوله إلى نيويورك، أمس الأول، الاثنين، للمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، بولاية نيويورك.

اجتماعات مهمة لوزير الخارجية في الأمم المتحدة

وشارك وزير الاخرجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا وبمشاركة عدد من دول الجوار، وذلك على هامش لقاءات الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وجدد وزير الاخرجية أهمية دعم جهود الاستقرار في ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة لإرادة الشعب الليبي في تطلعاته المشروعة نحو ليبيا مزدهرة وذات سيادة على كافة ترابها الوطني.

وعقد شكري، اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بحثا خلاله آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية ، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك اجتمع مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي.

وشارك سامح شكري، أمس الثلاثاء، في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك، كما حضر الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك، الأحد الماضي.

والتقى شكري بعثمان الجرندي وزير خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.