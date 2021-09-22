الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى لوقف بث قناة الحافظ الفضائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت الدائرة الثانية، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المواطنين التي طالب فيها بوقف بث قناة الحافظ الفضائية عموماً، وخصوصاً برنامج الميزان المذاع على القناة، بدعوى أن البرنامج يسيء للمدعي.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن قناة الحافظ قد قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سالفة البيان.

 

وأضافت حيثيات المحكمة، أن الثابت من رد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكتاب الشركة المصرية للأقمار الصناعية الوارد إليه بتاريخ 8 ديسمبر 2020 أن قناة الحافظ هي احدي القنوات المملوكة لشركة البراهين العالمية وقد انتهى التعاقد بينها وبين النايل سات فی 3 يونيو 2013 ومقرها السابق مدينة الإنتاج الإعلامي ولا توجد حاليا بينها وبين الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات " أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة.

 

وأوضحت الحيثيات، أنها لا تبث على الأقمار الصناعية المملوكة للنايل سات الأمر الذي تزول معه مصلحة المدعي في القضاء له بطلباته محل الدعوى الماثلة ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال شرط المصلحة.

تعود وقائع القضية إلي إقامة أحد المواطنين دعواه  طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ترخيص شركة البراهين وقناة الحافظ الفضائية بما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف بث برامجها وعلى وجه الخصوص برنامج في الميزان ، وكذا وقف ظهور أحد المذيعين بها في أي برنامج تلیفزیونی سواء في هذه القناة أو غيرها، على سند من أن قناة الحافظ الفضائية دأبت من خلال برنامجها في الميزان على التعرض له بعبارات وأوصاف من شأنها أن تحط من قدره في المجتمع.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة عدم قبول الدعوى المقامة وقف بث قناة الحافظ الفضائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

إجراء تصعيدى.. أول رد فعل من شيكابالا بعد تخفيف العقوبة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

لينك تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

تأجيل بدء العام الدراسي لعدم التطعيم بلقاح كورونا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

زيزيت سالم

عذرًا لأطباء التجميل

د. القس صفوت البياضى

من الأزمة إلى الفرصة

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج من مصر والتيه في الصحراء.. كيف يحتفل اليهود بـ«عيد العرش»؟

15 وفاة و4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أرض في بيت لحم