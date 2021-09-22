دقيقة حداد على روح المشير طنطاوى بختام فعاليات دوري المتعافين من الإدمان

بدأت منذ قليل، فعاليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذى ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذى وافته المنية أمس، تقديرًا لعطاءه فى خدمة الوطن

وحضر فعاليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان نيفين القباج والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة، كما حضر كل من الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وأعضاء مجلس النواب وومثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين وعلق على البطولة كابتن أحمد شوبير.

من المقرر أن تكرم وزيرة التضامن الفريق الفائز في البطولة، كذلك تكريم المتعافى الذى حصل على المركز الأول ببطولة الجمهورية في لعبة "الكيك بوكس"، بالصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادى، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، كما سيحضر اللقاء أعضاء مجلس النواب وبعض الفنانين وكبار الإعلاميين والشخصيات العامة.