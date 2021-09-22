الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير السياحة والآثار يناقش آخر مستجدات الأعمال بمشروع طريق الكباش

خالد العنانى
خالد العنانى

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع اللجنة الأثرية المعنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار ورئيس قطاع المتاحف ومستشار الوزير للعرض المتحفي ورئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار ومعاون الوزير للعرض المتحفي ومدير عام ادارة تطوير المواقع الآثرية والمتاحف.

وناقش الوزير خلال الأعمال النهائية والموقف التنفيذي لمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، بالإضافة إلى تحديد أماكن الزيارة الجاذبة على هذا الطريق وتجهيزها لتكون معرضا للصور النادرة من القرن ١٩ والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الآثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر.

كما سيتم تزويد هذه الصور ببطاقات تعريفية وعمل كيو آر كود (QR Code) لها لتحويل الزائر على الموقع الالكترونى للوزارة لمزيد من المعلومات عن الصور والمعرض والطريق.

كما سيتم إتاحة طريق المواكب للزيارة عن طريق تمهيد الممشي ورفع كفاءة الطريق وعمال إضاءة ليلية، بالإضافة الي تزويد الطريق بعدد من اللوحات الإرشادية يتم تصميمها بمواد مقاومة لأشعة الشمس.

الأقصر وزير السياحة والآثار طريق الكباش معابد الكرنك احتفالية تعامد الشمس

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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