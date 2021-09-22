الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

مصادر تكشف تطورات الحالية الصحية للفنان نضال الشافعي

نضال الشافعي
نضال الشافعي

يخضع الفنان نضال الشافعي خلال هذه الفترة للملاحظة الطبية عقب انتهاءه من إجراء عملية جراحية خطيرة بعد تعرضه لانفجار للقولون منذ أسبوعين، حيث يتواجد داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، لتلقي العلاج. 

كشفت مصادر مقربة من نضال، لـ"الدستور"، أنه الفنان أجرى العملية منذ يومين ويتواجد حاليًا في المستشفى تحت الملاحظة الدورية؛ حتي يفيق بشكل كامل، ومن المقرر أن يعود نضال لكامل طبيعته خلال أسبوع، ويخرج بعدها من المستشفى بشكل كامل ويستكمل رحلة علاجه بالمنزل. 

كشف المصدر أن نضال يخضع للعلاج في المستشفى ولا يتحدث كثيرًا؛ حتى يستعيد وعيه تمامًا خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يعاود نشاطه الفني في فترة تصل لشهر على أقل تقدير. 

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