«أزهر أسوان» يكرم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

كرّم فضيلة الشيخ حمدي طه رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد الوكيل الثقافي للمنطقة، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2020/2021 اليوم الأربعاء وذلك في حضور الدكتور سيد حسن مدير التعليم الثانوي، وفضيلة الشيخ محمد الأحسن مدير شئون القرآن الكريم، وماهر عرابي نائباً عن مدير رعاية الطلاب.

تكريم الأوائل في أزهر أسوان



وضمت قائمة المكرمين:

أولا: معهد العلوم الإسلامية

المركز الثالث على مستوى الجمهورية: عبدالله عمر حسن

تكريم الأوائل في أزهر أسوان

ثانياً: القسم العلمي

المركز الأول: هبة عبدالله أحمد

المركز الثاني: إيمان محمد علي

المركز الثالث : عبدالعزيز نادي حسن

المركز الرابع: مريم رمضان حارس

المركز الخامس : عائشة محمد فاروق

تكريم الأوائل في أزهر أسوان

ثالثاً: القسم الأدبي مبصر

المركز الأول: سلمي جمال عبدالعظيم

المركز الثاني: هدى حسن طه

المركز الثالث : إسراء محمد حسين

المركز الرابع: آلاء حسن عبدالله

المركز الخامس : أمنية بدري عبدالحافظ

تكريم الأوائل في أزهر أسوان

رابعاً : القسم الادبي كفيف

المركز الأول : عبدالرحمن أحمد عبدالجليل

المركز الثاني : حمدي جمعة سعيد

تكريم الأوائل في أزهر أسوان

أعرب رئيس المنطقة عن سعادته وتقديره لأوائل الثانوية الأزهرية متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح والجد والاجتهاد في حياتهم العلمية والعملية، وأهدى فضيلته الطلاب الأوائل شهادات تقدير ومصحف الأزهر الشريف تكريماً وتقديراً لتفوقهم.