الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط المتهم بالسير عاريًا فى الشارع بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول خبر على إحدى الصفحات بقيام أحد الأشخاص بالسير عاريا بالشرقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الخبر الذى تم تداوله على إحدى الصفحات والمتضمن قيام أحد الأشخاص بالسير عارياً فى أحد الشوارع بمحافظة الشرقية تنفيذاً لرهان بينه وبين صديقه.

 

بالفحص تبين قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بخلع ملابسه والسير عاريا بدائرة المركز محل إقامته تنفيذاً لرهانه مع (مهندس زراعى بالمعاش "عمه") مقابل التنازل عن مبلغ مالى محدد مدين به المشار إليه له.

 

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن السير عاريا بالشرقية الشرقية وزارة الداخلية محافظة الشرقية

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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