محمد رمضان يتعاقد مع محمد السعدى على مسلسل رمضان 2022

أعلن النجم محمد رمضان عن تعاقده على مسلسله الرمضاني الجديد لعام 2022 وذلك مع المنتج محمد السعدي ويتولى إخراجه محمد ياسين، وكتابة السيناريو المؤلف محمد فريد.

ومن المقرر أن يبدأ محمد رمضان الأيام المقبلة التحضيرات الأولية للعمل والاستقرار على الفكرة النهائية للمسلسل واختيار وترشيح باقي الأبطال.

ونشر رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي صورة له تجمعه بالمنتج محمد السعدي وعلق عليها قائلًا: "تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي وتأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين".

محمد رمضان

كان آخر أعمال محمد رمضان في دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل "موسى" وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.