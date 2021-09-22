الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تشارك في المؤتمر الرابع للمدن الابتكارية التابع للأمم المتحدة

محافظ دمياط
محافظ دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، مع الدكتور أحمد راشد أستاذ كلية الهندسة المعمارية مدير مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل، والدكتور زياد خليفة مدرس قسم البترول وتكنولوجيا الغاز بكلية الهندسة بالجامعة.

وتناول اللقاء التباحث حول الملفات التحضيرية للمؤتمر الرابع للمدن الابتكارية الذى تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat  فى الفترة من ١١ إلى ١٥ أكتوبر المقبل على مستوى العالم عبر شبكة الإنترنت، وذلك لتجهيز عدد من الملفات لدعم قمة تغير المناخ المقرر عقدها فى أسكتلندا فى الفترة من ٣١ أكتوبر حتى ٣ نوفمبر ٢٠٢١، حيث تمثل الجامعة البريطانية إقليم شرق البحر المتوسط، كما ستُعد محافظة دمياط الدراسة الحقلية للتجارب الخاصة بالتأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية خاصة ظواهر ارتفاع منسوب مياه البحر و النحر بمدينة رأس البر، بالإضافة إلى ما تحققه مدينة دمياط للأثاث من تأصيل صناعة الأثاث التراثية باعتبارها من مدن الجيل الرابع خاصة مع الرؤى المستقبلية التى تهدف لها المدينة.

وستلقى الدكتورة منال عوض كلمة خلال المؤتمر حول تلك الملفات لتأتى المحافظة كشريك أساسى فى الملف مع   جامعة القاهرة ومركز بحوث البناء والإسكان ومنتدى البحر المتوسط ومركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل.

وقد أهدى الدكتور راشد درع الجامعة البريطانية لمحافظ دمياط، وذلك بالإنابة عن الدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة تقديرًا لحرصها على توطيد أواصر التعاون المشترك والبناء بين الجانبين، كما تلقت المحافظ ٤ نسخات من أبرز الإصدارات التى تناقش المخرجات العلمية والبحوث الخاصة بمركز فاروق الباز وذلك لمؤتمرات "المدن المتوسطة المستقبلية المستدامة" و"استدامة المشروعات الكبرى فرص تغيير تحدى" و"التراث الأخضر فرص - تغيير - تحدى" وأخيرًا "المبادرة الوطنية لحقوق الحضارة وبناء الحضارة".

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض الامم المتحدة

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