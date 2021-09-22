«الصحة العالمية» توصي بفرض قيود أكثر صرامة على تلوث الهواء

أوصت منظمة الصحة العالمية بفرض قيود أكثر صرامة على ملوثات الهواء اليوم الأربعاء.



وأصبحت التوجيهات العالمية الجديدة الصادرة من منظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء، والتي تشمل قياسات معقدة لمجموعة من الملوثات خلال أطر زمنية معينة، أكثر صرامة من القواعد الأوروبية، على سبيل المثال.



وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن الدراسات أظهرت أن تلوث الهواء أكثر ضررًا مما كان يعتقد سابقًا.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبريسيوس: "تلوث الهواء يشكل تهديدا للصحة في كل الدول، لكنه يضر السكان في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بأشد درجة".



وأضاف أن "التوجيهات الجديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء تعتمد على أداة عملية لتحسين جودة الهواء الذي تعتمد عليه كل الحياة.



حث كل الدول وكل الذين يكافحون من أجل حماية بيئتنا على تطبيقها (تلك التوجيهات) لتقليص المعاناة وإنقاذ الأرواح".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن تلوث الهواء يقتل 7 ملايين شخص في العالم سنويًا.

وقالت الصحة العالمية في بيان لها، في كل عام، يتسبب التعرض لتلوث الهواء في وفاة 7 ملايين حالة مبكرة ويؤدي إلى خسارة الملايين من سنوات الحياة الصحية.

كما يتعرض أكثر من 90٪ من الناس في جميع أنحاء العالم لمستويات من الجسيمات الدقيقة بنسبة 2.5 تتجاوز حتى الإرشادات القديمة لمنظمة الصحة العالمية.

وأكدت الصحة العالمية أنه منذ التحديث العالمي الأخير لها في عام 2005، ظهرت زيادة ملحوظة في الأدلة التي توضح كيفية تأثير تلوث الهواء على مختلف جوانب الصحة، لافتة إلى أنه بناءً على ذلك، وضعت المنظمة قيودا أكثر صرامة على ملوثات الهواء الرئيسية، بما في ذلك الجزيئات العالقة.