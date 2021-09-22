الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، 21 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13600 طن تشمل: 9100 طن فوسفات و 4500 طن رمل .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53591 طن تشمل:  8300 طن ذرة  و 17419 طن قمح و 1873 طن خشب زان و 19000 طن فول صويا و 900 طن نواتج و 6099 طن كلوريد اثيلين .

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 595 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس وفاصوليا و خضار مجمد مشكل )  و حاصلات زراعية ( أعشاب و برسيم و بصل و فلفل و فول و كمون و نعناع ) و فواكه ( رمان )  يتم تصديرها إلى كل من الأمارات و السعودية و الجزائر و سريلانكا و ايطاليا و سنغافورة و امريكا و اسبانيا و المانيا و سلوفينيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2867 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 112301 طنا ،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88024 طنا  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2632 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و المنيا و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم  قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5029 شاحنة .

ميناء دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط حاويات وبضائع

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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