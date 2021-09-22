الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

العلاج بالورد.. كيف يمكن الاستفادة منه للتخلص من مشاكل الجلد؟

العلاج بالورد
العلاج بالورد

تحظى الورود بشعبية استثنائية خلال موسم عيد الحب وبين العشاق ومع ذلك في العقود الماضية لم يتم استخدام الورود، فقط، للتعبير عن الحب والعاطفة تجاه شخص أخر، ولكن لها استخدامات أخري.

تستخدم الورود في العديد من منتجات التجميل المختلفة بسبب الفوائد العديدة التي تقدمها لتعزيز الجمال، ففي السطور التالية سلط الأطباء بموقع "healthy builderz" الطبي الضوء على هذه الفوائد.

الورد لصناعة العطور الراقية:

تعتبر الورود المصدر الأساسي للكثير من العطور العالمية، فمقتطفات الورد بعد استخلاص المكونات العطرية يمكن أن تستفيد منها ليصبح العطر المفضل لك.

علاج فعال لحبوب البشرة المزعجة:

زيت الورد الأساسي ليس فقط رائحته رائعة، ولكن جيد لإشراق بشرتك، بالإضافة إلى ذلك نظرًا لخصائص الورد المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، يمكن تطبيق الزيت العطري على المناطق المصابة بحب الشباب والعيوب الخاصة بالبشرة.

الورد يجعل البشرة أكثر شباباً:

الورد منتج جيد لمكافحة الشيخوخة، حيث يحتوي على كمية عالية من فيتامين سي الذي يحمي البشرة من الأكسدة التي تحدث عندما نتقدم في العمر ونتعرض لأشعة الشمس بشكل مفرط. 

فقد تلاحظ أن الورد هو أحد المكونات الموجودة في بعض مستحضرات التجميل، مثل التونر وكريمات العين المضادة للشيخوخة.

الورد يحافظ على ترطيب الجلد:

فائدة أخرى للورد هي أنه يساعد على ترطيب البشرة لأن ماء الورد والزيت مرطبان، فقد تساعد الزيوت الطبيعية المستخرجة من الورد على ترطيب البشرة الباهتة والجافة، كما أنه يجعل البشرة ناعمة وسلسة ونضرة.

يحسن الحالة النفسية:

أوضح الباحثون، أن المكونات الطبيعية لها القدرة على تغيير الحالة المزاجية لدينا، فالورد هو أحد محسنات الحالة النفسية، حيث لدية القدرة في تهدئة الأعصاب.

كما أن رائحته يمكن أن تجعلك أقل قلقًا وتوترًا، بالإضافة إلى تحسين حالتك المزاجية وتعزيز الطاقة، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الورد يعتبر أيضًا مثيرًا للشهوة الجنسية.

يحتوي الورد على مادة فينيل إيثيلامين ، وهي مادة كيميائية تنتج في أدمغة الناس عندما يكونون في حالة حب.

فيتامين سى الحالة النفسية حبوب البشرة الحالة المزاجية ترطيب البشرة الزيوت الطبيعية مستحضرات التجميل الورد

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وائل لطفي

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