أسرة المشير طنطاوى تتلقى واجب العزاء مساء اليوم بالتجمع الخامس

تتلقى أسرة المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء، وذلك بالمسجد الذى يحمل اسمه بالقاهرة الجديدة.

توفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

تولى المشير طنطاوي إدارة شئون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.