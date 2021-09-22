الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 34 ألفًا و460 إصابة و166 وفاة بفيروس كورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 34 ألفًا و460 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و166 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها الحكومة عبر موقعها على الإنترنت، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في المملكة المتحدة إلى 7 ملايين و530 ألفًا و103 إصابات، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات التي حدثت في غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة إلى 135 ألفًا و621 حالة وفاة.
كما تشير البيانات الرسمية إلى أن 89,5 بالمائة من البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 82 بالمائة على الجرعتين اللازمتين.
 

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