الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تسجل 2329 إصابة جديدة بـ"كورونا" و42 وفاة فى 24 ساعة

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الأربعاء، تسجيل 2329 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضيةـ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 638 ألفًا و952 إصابة.
وأفادت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 14 ألفًا و620 حالة عقب تسجيل 42 وفاة جديدة على مدار أمس.
كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذي يخضعون للرعاية الصحية في وحدات الرعاية المركزة وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي يبلغ حاليًا 333 مريضًا.

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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