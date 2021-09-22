المغرب يوقف 4 للاشتباه بانتمائهم إلى خلية موالية لـ«داعش»

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، عن توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تم تفكيكها منتصف سبتمبر في جنوب المملكة.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب في بيان، أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية فوق التراب الوطني، حددوا لها كأهداف تتمثل في مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، واستهداف قائمة محددة لموظفين يشتغلون في مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدي.

ولم يحدد النص مكان توقيفهم الذي جرى في 16 و20 و22 سبتمبر الجاري.