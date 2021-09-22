الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تقدم جرعات تعزيزية من لقاحات كورونا للعاملين الصحيين

كورونا في بولندا
كورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الأربعاء، أنها أقرت تقديم مجموعة إضافية من الجرعات المضادة لفيروس كورونا للعاملين في المجال الصحي، وأي شخص يزيد عمره على 50 عامًا.

وسيجري أيضًا تقديم جرعة معززة من اللقاح لأي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة بعد 28 يومًا من التطعيم الكامل ضد الفيروس.

وسيكون العاملون الطبيون الذين يتعاملون مع المرضى وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا مؤهلين للحصول على الجرعة الإضافية بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية على أقرب تقدير.

وتعتزم بولندا استخدام لقاح فايزر/ بيونتك، وسيجري تحديد مواعيد تقديم الجرعات التعزيزية تلقائيًا عبر النظام المركزي للبلاد، حيث يجري تسجيل أولئك الذين تم تطعيمهم بالفعل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وزارة الصحة البولندية الجرعات المضادة كورونا فيروس كورونا المجال الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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