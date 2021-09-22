الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل حفلات أوتوستراد في مصر الشهر المقبل وموعد طرح التذاكر

اوتوستراد
اوتوستراد

يستعد فريق "أوتوستراد" الأردني ليقدم حفلان على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى الأربعاء والخميس 6 و7 أكتوبر فى الثامنة مساءً.

وتستعد ساقية الصاوي لطرح التذاكر للجمهور مطلع أكتوبر عبر موقعها الألكتروني بجانب طرحها في منافذ البيع بمقر الساقية في الزمالك. 

الاغاني الذي سيقدمها الفريق خلال حفلاتهم 

ويقدم فريق اوتستراد خلال الحفل العديد من اغانيهم المشهورة والذي يعشها الجمهور وتسببت في شهرة كبيرة لهم في مصر والعالم العربي وأبرز هذة الأغاني أغينتهم الشهيرة "استنى شوي" بجانب كل من "مرسال"، "أنا بكرة معطل"، "سيبك من أساليبك"، "إحنا انحبسنا"، "قلبي" و"راحت يا خال" ومن المقرر ان يحضر الفريق لمصر مطلع شهر أكتوبر علي ان يقوموا بعمل عدد من البروفات قبل موعد الحفل مع فرقتهم الموسيقية. 

الأنواع الموسيقية الذي يقدمها فريق اوتستراد     

يذكر أن أوتوستراد فريق موسيقى عربي مستقل من أبرز الفرق الغنائية المستقلة في الأردن، تأسس الفريق عام 2007 ويعزف الفريق بأسلوبه الموسيقي المتأثر بأنواع موسيقية إقليمية وعالمية مثل الريجي والفانك والروك، ويستمد قوته من نظم أغانيه باللهجة الأردنية.

فريق اوترستراد يغني قصص الحب والنضال والتعثرات في اعمالهم 

يستوحى فريق أوتوستراد كلمات أغانيه من الحياة اليومية في الأردن، يغني قصص الحب والنضال والتعثرات المالية والبحث عن الذات. تتجدد معاني كلمات أغاني أوتوستراد بمرور الزمن وتبدل السياقات التي تسمع فيها، وكذلك ألحان أوتوستراد الأصلية التي هي نتاج التجارب الجماعية لأعضاء الفرقة وعلاقتها بالواقع. 

اقوي نوع هو شعار الفريق الاردني                               

"أقوى نوع" هو الشعار المميز لفريق أوتوستراد والذي انتشر بلكنته الأردنية داخل وخارج الأردن. يستخدم الفريق الشعار ليصف جمهوره ومعجبيه الذين يرددون بنفس الشعار على موسيقى الفريق وأدائه خلال حفلاتهم المختلفة سواء في مصر او خارجها.

قصص الحب الموسيقى على مسرح ساقية الصاوي منافذ البيع مصر والعالم عبد المنعم الصاوي فريق أوتوستراد

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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