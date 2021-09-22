80 مليون جنيه تمويلًا إنمائيًا لإحدى شركات التمويل متناهى الصغر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأربعاء، موافقته لتمويل إنمائي لشركة ريفي، إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، بقيمة 80 مليون جنيه، وذلك في إطار برنامج المرأة في سوق العمل، الذي يستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات.

وقالت وزارة التعاون الدولي، إن التمويل الإنمائي الذي أتاحه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعكس الشراكة الاستراتيجية مع البنك، لدعم الجهود التنموية المبذولة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، في إطار رؤية الدولة التنموية 2030، وسعيها لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

أوضحت الوزارة، أن مشاركة المرأة في سوق العمل تعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة والنمو، ومن هنا تأتي أهمية التمويلات الإنمائية، التي يتيحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لتمثل دافعًا نحو تحقيق استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، ودعم رائدات الأعمال وتعزيز دورهن للوصول إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام، لافتة إلى أن هذه الشراكات لا توفر فقط الخدمات المالية، لكنها تقدم أيضًا الدعم الفني والاستشارات التي تمكن رائدات الأعمال من المضي قدمًا في تطوير أعمالهن وتنميتها بشكل مستمر.

وأكدت الوزارة أن لها العديد من البرامج المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الهادفة لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، من بينها محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي دشنته وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة مع المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة القطاع الخاص بهدف دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وسد الفجوة بين الجنسين.

وأفادت وزارة التعاون الدولي بأن منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي عقدتها الوزارة بمشاركة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والهيئة العامة للرقابة المالية، والأطراف ذات الصلة بقطاع المشروعات متناهية الصغر، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة لتنمية القطاع في مصر في ظل أهميته الحيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابعت: منذ 2012 استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 7.4 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص.