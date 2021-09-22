الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات دبلوماسية بين روسيا والأمم المتحدة بشأن الوضع في أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين بحث مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية روزماري آن ديكارلو عددًا من القضايا الإقليمية، ولا سيما التطورات الأخيرة في أفغانستان، على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة، مع التركيز على الموضوعات الإقليمية المعروضة على مجلس الأمن الدولي، والتي تشمل الوضع الراهن في أفغانستان وسوريا وليبيا وتسوية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية".

كما التقى فيرشينين بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا. وبحث الجانبان التعاون بين الأمم المتحدة وروسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بحسب البيان.

وأوضح بيان الخارجية الروسية أيضًا أن الجانبين ناقشا معًا آفاق تطوير عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وكذلك مشاركة روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي في هذه العمليات. كما تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية بما في ذلك الوضع في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

إجراء تصعيدى.. أول رد فعل من شيكابالا بعد تخفيف العقوبة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

لينك تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

تأجيل بدء العام الدراسي لعدم التطعيم بلقاح كورونا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

رسميًا.. لجنة التظلمات تعلن تخفيف عقوبة شيكابالا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

عذرًا لأطباء التجميل

د. القس صفوت البياضى

من الأزمة إلى الفرصة

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

منى رجب

حديث الصباح.. فستان حبيبه يكشف محاولات تيار التشدد (1)

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج من مصر والتيه في الصحراء.. كيف يحتفل اليهود بـ«عيد العرش»؟

15 وفاة و4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أرض في بيت لحم