إندونيسيا تسجل 2720 إصابة جديدة و149 وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الأربعاء، 2720 إصابة جديدة بفيروس كورونا و149 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 4 ملايين و198 ألفًا و678 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 140 ألفٌا و954 حالة.

كما تشير البيانات إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد بلغ 4 ملايين و8 آلاف و62 شخصًا، فيما لا تزال هناك 49 ألفًا و662 حالة نشطة.