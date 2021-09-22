الهند والإمارات تعتزمان رفع التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار

قال وزيرا التجارة الهندي والإماراتي إن بلديهما يخططان لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بحلول نهاية العام، بهدف زيادة التجارة بين الهند ودولة الإمارات العربية بنسبة 70 بالمائة في غضون خمسة أعوام.

أضاف وزير التجارة الهندي بيوش جويال، الأربعاء، أن البلدين كليهما يهدفان أيضا لتوقيع "مرحلة أولى" لاتفاق للتجارة قريبًا قبل إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي من المرجح أن يجري تنفيذها بحلول مارس 2022.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال ونظيرة الإماراتي، في بيان مشترك صدر الأربعاء: "اتفاقية اقتصادية استراتيجية جديدة من المتوقع أن تزيد التجارة الثنائية في السلع إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات من توقيع الاتفاقية".

وتتطلع الهند لتعزيز صادراتها من خلال إقامة علاقات تجارية وعقد اتفاقيات جديدة مع عدد من الدول لتنشيط اقتصادها، ومع تجارة ثنائية تبلغ حوالي 60 مليار دولار، فإن دولة الإمارات هي بالفعل ثالث أكبر شريك تجاري للهند.

والإمارات ثاني أكبر وجهة لصادرات الهند بعد الولايات المتحدة، مع صادرات قيمتها نحو 30 مليار دولار سنويًا.

وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي أثناء زيارة إلى نيودلهي: إن الاتفاقية تهدف لتعزيز الوظائف والاستثمارات في البلدين كليهما.