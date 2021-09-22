الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

يونيسيف: 36% من أطفال بنجلاديش يعانون من سوء التغذية

يونيسيف
يونيسيف

قال ممثل صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة /يونيسيف/ لدى بنجلاديش تومو هوزومي، إن معاناة 36% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام هناك من أشكال مختلفة من سوء التغذية مستمرة.

وأضاف ممثل يونيسيف - في بيان اليوم الأربعاء - أن معدل الثلث فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 6-23 شهرا يتم تغذيتهم بالحد الأدنى الذي توصي به جماعات التغذية في بنجلاديش، موضحا أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته بنجلاديش نحو معالجة هذه المشكلة خلال السنوات العشر الماضية، إلا أنه مازالت هناك فجوات بين الطبقات الفقيرة والغنية من حيث التنوع الغذائي.

وأشار إلى أن 22% فقط من الأطفال في العائلات الفقيرة يحصلون على وجبات تلبي الحد الأدنى من التنوع الغذائي، مقابل 48% من الأطفال في العائلات الثرية يحصلون على وجبات متنوعة.

وقال ممثل يونيسيف "يتعين علينا الاستمرار في تعزيز جهودنا حتى يمكن لكافة الأطفال الاستفادة من الوجبات المتنوعة اللازمة للنمو"، مشيرا إلى أهمية وضع أنظمة غذائية بطريقة تضمن توفير الغذاء الآمن والمغذي والمناسب بأسعار معقولة للأطفال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

لينك تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

بـ3 طعنات نافذة.. سيدة تتخلص من مطاردة سائق لها فى الجيزة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

تأجيل بدء العام الدراسي لعدم التطعيم بلقاح كورونا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

عذرًا لأطباء التجميل

د. القس صفوت البياضى

من الأزمة إلى الفرصة

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

منى رجب

حديث الصباح.. فستان حبيبه يكشف محاولات تيار التشدد (1)

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

15 وفاة و4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أرض في بيت لحم

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية