«التخطيط»: تغطية جميع المحافظات ببرامج الدعم النقدي

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توسع الدولة فى تنفيذ برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة، والتى تشمل العديد من البرامج منها “فرصة، وسكن كريم، وحياة كريمة، ومستورة، ووعى وتكافل وكرامة”.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور" حول المؤشرات المتعلقة بتطور أداء برامج منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر وفق تقرير التنمية البشرية عن الفترة بين عامى 2010 و2020، إلى تطبيق برنامج تكافل وكرامة فى جميع محافظات الجمهورية بنجاح بالتركيز على الفئات الأكثر إحتياجًا وخاصة النساء، حيث زاد عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى المشروط من 510 ألف أسرة عام 2016 لـ 3.8 مليون أسرة عام 2021.

وأضافت الوزارة، أن مصر نجحت أيضًا فى ترشيد منظومتها لدعم السلع التموينية الأساسية وتطوير آلياتها للاستهداف ليبلغ عدد المستفيدين من نظام بطاقات التموين 69 مليون شخص، فيما بلغ عدد من يستفيدون من منظومة دعم رغيف الخبز لـ 79 مليون شخص، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يشار إلى أن تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021 قد أظهر ارتفاع مخصصات المالية للدعم فى الموازنات العامة المتعاقبة بنسبة 65% لتسجل 327.7 مليار جنيه خلال عام 2019-2020 مقابل 198.5 مليار جنيه خلال عام 2014-2015، كما تضاعفت قيمة الدعم النقدى لبرامج الحماية الاجتماعية من 3.6 مليار جيه خلال عام 2012-2013 لـ 19.5 مليار جنيه خلال عام 2019-2020.

كما ارتفعت مخصصات الدعم النقدى الموجهة لبرامج الإسكان إلى 30.8 مليار جنيه من التمويل العقارى، و4.9 مليار جنيه من صندوق الإسكان الاجتماعى، كذلك ارتفعت معدلات التغطية بمرافق مياة الشرب إلى 98.7% والصرف الصحى إلى 65%، واستفاد 300 ألف مواطن من برامج الإسكان الاجتماعى.