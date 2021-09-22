الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«أبو شقة» يلتقي اللجنة المنظمة لمعسكر شباب حزب الوفد

حزب الوفد
حزب الوفد

التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، باللجنة المنظمة لمعسكر شباب حزب الوفد والمقرر تنظيمه خلال أيام 3- 4 - 5 - 6 من أكتوبر المقبل في مدينة العين السخنة.

ووجه رئيس الوفد خلال الاجتماع اللجنة المنظمة بتنظيم محاضرات في مجالات الحياة مثل الإعلام والشئون الخارجية والشئون البرلمانية وأدوات التحول الرقمي بما يتناسب مع تطورات العمل الإداري والاجتماعي والسياسي لتخريج كوادر وفديه متمكنة من أدوات العمل السياسي العصري في المشروع الوطني لبناء الجمهورية الجديدة. 

تتكون اللجنة المشرف على المعسكر من محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة أمين الصندوق المساعد للوفد، ومقرر اللجنة النوعية للشباب، والدكتور هاني صبري نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب، والنائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا، والرئيس السابق للجنة النوعية للشباب. 

وحضر اللقاء عبد العزيز النحاس وعيد هيكل نائبا رئيس الوفد والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد.

المستشار بهاء الدين أبو شقة الوفد مجلس الشيوخ شباب الإجتماع الاعلام المعسكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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