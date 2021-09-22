الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية سوريا يلتقي نظيريه الكوبى والكازاخى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

التقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد نظيريه الكوبي برونو رودريغز والكازاخستاني مختار تيلبيردي، كل على حدة اليوم الأربعاء، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 بنيويورك.

وبحث المقداد - وفقا لقناة "الإخبارية السورية"، اليوم الأربعاء - مع نظيره الكوبي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين سوريا وكوبا، وضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين الصديقين لمواجهة جميع محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية.

وخلال لقائه نظيره الكازاخستاني، بحث وزير الخارجية السوري آفاق تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربا عن تقدير سوريا لاستضافة كازاخستان الاجتماعات التي تعقد بصيغة أستانا، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، ولاسيما في مجال الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وفي محاربة الإرهاب.

ومن جهته، أكد الوزير الكازاخي استعداد بلاده للاستمرار في استضافة الاجتماعات التي تعقد بصيغة أستانا، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، معبرا عن اهتمام بلاده بتنمية العلاقات الثقافية التي تعكس الروابط التاريخية بين البلدين.

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