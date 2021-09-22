محافظ البحيرة يفتتح معرض «أهلا بالمدارس» بأبو حمص

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بافتتاح معرض أهلا بالمدارس بمدينة أبو حمص والذى تنظمه الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بالتنسيق مع مديرية التموين ويستمر حتى بداية العام الدراسي والمقام على مساحة ٤٠٠م٢ ويضم "الزى المدرسى - الاحذيه- الشنط - الأدوات المدرسية - المواد الغذائية " ويتم البيع بأسعار اقتصادية وتنافسية من خلال عدد ٧ من كبرى الشركات والمصانع بالإضافة إلى السلع الغذائية ومقر للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة.

وتفقد محافظ البحيرة أقسام المعرض وأشاد بجودة وأسعار السلع المعروضة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة من ٢٠% إلى ٤٠% وتناسبها مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، كما وجه بتنظيم مثل تلك المعارض بجميع المراكز والمدن للتيسير على المواطنين والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول المواطنين بدون تكدس والالتزام بارتداء الكمامات.

يأتى المعرض فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد وفى إطار خطة المحافظة لتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودى الدخل والتيسير عليهم تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه سيتم الاستمرار في فتح المعارض التى تقوم بالوقوف إلى جانب المواطنين بتقديم جميع المنتجات الجيدة وبأسعار معقولة جدا موكدا أن الدولة المصرية تقم بدعم تلك المشروعات التى يتم تنفيذها في جميع أنحاء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد واللواء مدحت الزغد رئيس مدينة ابو حمص ومحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين و يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.