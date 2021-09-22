محافظ مطروح يعقد اجتماعا للوقوف على الموقف التنفيذى لقرية النصر

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعا للوقوف على الموقف التنفيذى لقرية النصر غرب مرسى مطروح والوقوف على تنفيذ توجيهاته خلال زيارته الشهر الماضى للتيسير على المواطنين وتلبية مطالبهم فى عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.

اجتماع محافظ مطروح

وقال محافظ مطروح إنه سيتم بدء إعادة رفع كفاءة الوحدة الصحية فى نوفمبر القادم مع توجيه مزيد من العيادات المتنقلة إلى قرية النصر موجها بدعم أطقم العمل بالوحدة وتشغيل مكتب صحة لخدمة أهالى القرية والقرى والتجمعات المجاورة، وفى مجال الابار تمت الموافقة على اقامة خطة تحلية مياه آبار للقرية بالتنسيق مع مركز التنمية المستدامة.

اجتماع محافظ مطروح

وأوضح أنه تم تنفيذ 13 بئر مياه بقرية النصر و27 بئر آخر بتجمع الشولحى التابع للقرية فى خطة 2022/2021، وجارى تنفيذ 10 آبار نشو متوسط 100م3 و2 بئر رومانى بقرية النصر ، و12 بئر نشو و6 بئر رومانى بالشولحى بخطة 2021/2022 ، حيث تم عرض اقامة 20 بئر ممن خلال التعاون مع احدى مؤسسات المجتمع المدنى و40 بئر اخرى من خلال جهاز التعمير و20 بئر من خلال مديرية التضامن الاجتماعى لخدمة مزيد من أهالى القرية.

اجتماع محافظ مطروح

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى أنه جارى انشاء 1900 بئر هذا العام بزيادة عن خطة العام الماضى والمدرج بها 1200 بئر ومقترح إنشاء 12 بئر و3 خزانات من خلال منحة ايفاد.

ووجه محافظ مطروح بتكثيف أعمال الصيانة للأعمدة والأسلاك وتركيب العوازل مع منع التعديات على الكهرباء تحقيقا لاستقرار التيار الكهربى بالقرية، مشيرا إلي أنه وافق علي إقامة ملعب خماسى لأهالى القرية ضمن مساحة 1500 م2 مقترح تخصيصها لإقامة مركز شباب لخدمة أهالى القرية، مؤكدا أن وزير التموين وافق على إعادة تشغيل مستودع الدقيق البلدى بالقرية بطاقة 4 طن شهرياً.

اجتماع محافظ مطروح

وأكد محافظ مطروح على دراسة تخصيص موقع لإقامة وحدة اجتماعية لخدمة اهالى القرية والقرى المجاورة للتيسير على المواطنين خاصة من كبار السن، مع فتح مكتب مؤقت بالوحدة المحلية لحين الانتهاء من التخصيص وإقامة الوحدة الجديدة.

وأشار محافظ مطروح إلى استمرار الجولات الميدانية لمتابعة وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا أنه جارى حصر كافة مطالب واحتياجات القرى على مستوى جميع مدن المحافظة لإدراجها ضمن المشروعات المقترحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة مع دخول مطروح المرحلة القادمة للتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.