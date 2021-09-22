الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ3 طعنات نافذة.. سيدة تتخلص من مطاردة سائق لها فى الجيزة

طعن
طعن

أصابت ربة منزل في العقد الرابع من عمرها بمحافظة الجيزة، سائق "توك توك" بطعنات في الصدر، بسبب قيامه بالتحرش بها، ومحاولة إقامة علاقة جنسية معها، بمنطقة البدرشين.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، إشارة من أحد مستشفيات الجيزة تفيد بوصول سائق "توك توك" مصابا بطعنات في منطقة الصدر.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وإجراء التحريات وضبط مرتكب الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية، التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصاب سائق "توك توك"، وحاول التحرش بسيدة ثلاثينية، ومراودتها عن نفسها أكثر من مرة.

وتبين من التحريات، قيام السيدة باستدراج المجني عليه عن طريق طلب توصيلها إلى منطقة زراعية بمدينة البدرشين جنوب الجيزة، وفي هذه الأثناء قامت بتسديد 3 طعنات له بمنطقة الصدر انتقاما من تصرفاته معها، ثم فرت هاربة.

كما كشفت التحريات وجود علاقة جيرة تربط المتهمة بالمجني عليه، وقيام الأخير بمحاولات التحرش بها وإقامة علاقة جنسية معها، ومطالبتها المستمرة بالابتعاد عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

طعنات نافذة الجيزة سيدة العقد الرابع ربة منزل التحرش

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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