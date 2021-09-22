الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران الكنيسة المارونية وممثلان عن كاريتاس لبنان يشكرون البابا على التعاون بمبادرة محبة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء بالمقر البابوي بكاتدرائية الأقبط الأرثوذكس الكبرى بحس العباسية بالقاهرة.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المطران جورچ شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والدكتور نقولا الحجار نائب رئيس كاريتاس لبنان، والأب زياد الحداد الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق وعضو مجلس إدارة كاريتاس لبنان، حيث قدموا الشكر لقداسته على الخدمات التي قدمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال مؤسسة يوسف النجار للتنمية الشاملة التابعة لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف.

أضاف موسى، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المؤسسة كانت بالتعاون مع رابطة كاريتاس لبنان قد قدمت "مبادرة محبة" عبر وفد من الأطباء المصريين المتخصصين بأمراض العيون، بمساعدات طبية مجانية إلى أكبر عدد من المرضى اللبنانيين غير الميسورين، تضمنت المساعدات إجراء عمليات جراحية مجانية لحالات المياه الزرقاء والبيضاء، وتصحيح النظر والفحوصات العامة للعيون، وذلك في الفترة من ٩ حتى ١١ من سبتمبر الجاري.

ويلقي البابا تواضروس الثاني، مساء الأربعاء، عظته الأسبوعية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بحي العباسية بمحافظة القاهرة.

وقال متحدث الكنيسة الأرثوذكسية إنه من المقرر أن تكون عظة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دون حضور شعبي، على أن تذاع على القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

يأتي ذلك في إطار اتخاذ الكنيسة الأرثوذكسية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المُستجد.

الطائفة المارونية الكنيسة المارونية الكنيسة المارونية في مصر الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر

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