الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرا التموين والصناعة يفتتحان معرض «أهلا مدارس» بالجيزة

اهلا مدارس
اهلا مدارس

افتتح  الدكتور على المصيلحي، وزير التموين،ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض "أهلا مدارس" بشارع الملك فيصل بأرض المطاحن، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة بتخفيضات تبدأ من 20 لـ 40%، لتشمل كل المستلزمات المعروضة.

وتفقد الوزير والمحافظ ومسؤولي الغرفة التجارية المعرض، للتأكد من مصداقية العروض والتخفيضات، مؤكدين أن هناك تنسيق مع الغرفة لضبط الاسعار واستمرار التخفيضات.

ويستمر المعرض لمدة أسبوعين وحتى بدء العام الدراسى الجديد، وافتتحت وزارة التموين عدد من المعارض الخاصة بمستلزمات المدارس، أبرزها معرض أرض المعارض بالقاهرة، ومعرض أهلا مدارس بمدينة 6 أكتوبر.

وأعلن محمد إمبابي، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عن انطلاق معرض أهلا مدارس بالمحافظة اليومبمشاركة أكثر من 50 عارض.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن المعرض يقام على مساحة 1000 متر مربع، وبتخفيضات تتراوح مابين 25 إلى 30% عن السوق الخارجي وبجودة عالية.

وأشار إمبابي إلى أنه سيتم عرض منتجات أهلا مدارس بأسعار مخفضة وبسعر الجملة بمدن المحافظة، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوفير مستلزمات المدارس بجودة عالية وأسعار مناسبة للأسر المصرية.

ونوه أن المعرض يتم بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالأقصر، حيث أن معرض "أهلا مدارس" يشمل جميع مستلزمات المدارس من الملابس والشنط والأحذية للمدارس بأسعار مخفضة بسعر المصنع لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، مساهمة من الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.

ويضم المعرض منافذ لبيع أدوات مكتبية، ملابس، حقائب وأحذية، وكتب مدرسية ومستلزمات التعليم، الكترونيات.وتنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية سنويا معرض "أهلا مدارس" بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، بهدف توفير كل احتياجات الطلاب والأسر من المستلزمات الدراسية والأدوات التي يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسي، والذي من المقرر له الانطلاق يوم ٩ أكتوبر المقبل بناء على قرار وزير التربية والتعليم.

ويضم معرض "أهلا مدارس" هذا العام، عدد 210 عارضين تختلف منتجاتهم ما بين أدوات مكتبية من أقلام وكشاكيل ومستلزمات مدرسية وشنط وأحذية ومعلبات للأغذية المدرسية، كما يضم المعرض جناح لبيع الكحول والمطهرات والكمامات للطلاب والأسر، ويقام المعرض على مساحة 3 ألاف متر مربع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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