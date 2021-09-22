وزير الاتصالات: إتاحة 10 خدمات جديدة تتعلق بالإسكان الاجتماعي عبر «مصر الرقمية»

جاهزون للانتقال للعاصمة الادارية رقميا.... ويجري البدا في تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك مع دول ليبيا والسودان والعراق

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق 10 خدمات جديدة خاصة بالإسكان الاجتماعي، عبر منصة مصر الرقمية، خلال شهر أكتوبر المقبل، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة للمواطنين من خلال المنصة إلى 100 خدمة.

وأشار وزير الاتصالات - في حوار مع "الدستور" يُنشر لاحقًا - إلى أنه بنهاية عام 2022 سيصل إجمالي الخدمات المتاحة إلى 200 خدمة، لافتًا إلى أن عدد المواطنين المسسجلين على المنصة تجاوز 3.5 مليون، وأنه جرى تنفيذ نحو 8 ملايين طلب منذ انطلاق المنصة.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف إتاحة جميع الخدمات الحكومية المميكنة على المنصة، بالوصول إلى أكثر من 550 خدمة خلال 3 سنوات، منوهًا بأن مشاركة الوزارة في عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية تشمل عدة محاور؛ الأول: تطوير البنية التحتية الرقمية للعاصمة الإدارية، والثاني: التدريب ورفع كفاءة الموظفين المنتقلين للعاصمة، والثالث: محور الانتهاء من التطبيقات التخصصية لكل وزارة منتقلة والتطبيقات التشاركية ونظام دولاب عمل الحكومة والذي ستدار من خلاله المنظومة بأكملها.

ونوه بأنه يجري حاليًا ربط الحي الحكومي بالسنترال الرئيسي، وتنفيذ الأعمال التجريبية لربط الشبكة الحكومية مع بعضها، والتشغيل الفعلي قريبًا، موضحًا أن الوزارة انتهت من جميع أعمال توصيل الفايبر إلى الجهات الحكومية ومتطلبات ومستلزمات تشغيل المباني بالحي الحكومي.

وذكر أن الوزارة انتهت أيضًا من جميع التطبيقات التخصصية التي ستعمل بها الوزارات، وأنه جارٍ الانتهاء من التطبيقات التشاركية والتشبيك الرقمي بين الوزارات، مشيرًا إلى رقمنة وأرشفت 200 مليون مستند ووثيقة حكومية رقميًا ويجري تباعًا أرشفت أكثر من مليار ورقة ووثيقة، إلى جانب تدريب نحو 33 ألف موظف حكومي سيجري نقلهم للعاصمة الإدارية.

وقال إن من أبرز المشروعات الحالية التي تقوم بها الوزارة المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ستخدم نحو 56 مليون مواطن في الريف وتشمل 4 محاور رئيسية سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي بتكلفة تصل الي 8 مليار جنيه لافتا الي ان المحور الاول مد شبكات الألياف الضوئية "الفايبر" الي مليون منزل بالريف والثاني تطوير اكثر من 900 مكتب بريد ونشر 1000 ماكينة صراف الي في هذه المكاتب والثالث انشاء 1000 محطة تقوية للمحمول في قري حياة كريمة واخيرا محور التنمية البشرية ومحو الامية الرقمية للشباب والتوعية والتثقيف الرقمي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتضامن لتطوير مهارات الشباب في هذه القري.

وبين أن الدولة خصصت نحو 1.2 مليار جنيه للتدريب الشباب رقميا على مستوى الجمهورية ونستهدف تدريب نحو 250 الف شاب رقميا في جميع البرامج والمنصات الرقمية التي يجري من خلالها عمليات التدريب بالتعاون مع الجهات المختلفة.

وحول الملف الليبي، كشف وزير الاتصالات، عن قيام الوزارة بالتجهيز لتوقيع اتفاقية إطارية للتعاون المشترك بين مصر والجانب الليبي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قريبًا، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات سيكون له نصيب من العمالة التي ستشارك في إعادة الإعمار.

وأوضح أن أبرز مجالات التعاون تشمل الربط البيني بين الدولتين والمكالمات الدولية والكوابل البحرية والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات والتدريب والميكنة.

ولفت إلى أن هناك استعدادات مكثفة أيضا للتعاون المشترك بين مصر والعراق وتنفيذ الاتفاقيات المشتركة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشمل التعاون في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والفايبر والتحول الرقمي وهكذا تعاون مثمر اخر مع دولة السودانت الشقيقة.

ونوه بأن أهم المشروعات الحالية التي تشارك فيها وزارة الاتصالات مشروع التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تقوم الوزارة بربط المباني الحكومية والمستشفيات بالفايبر وربط قواعد البيانات بين الجهات وبعضها، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من محافظة بورسعيد والتي يجري حاليا اختبار النظام فيها.