شكري يلتقي وزير الخارجية الفرنسي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة (فيديو)

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وبحث شكري مع وزير الخارجية الفرنسي، خلال لقائهما في نيويورك، آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية، وسبل دفع العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

لقاء شكري وجان لودريان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

Le Ministre #Sameh_Shoukry rencontre à NY son homologue français Jean-Yves Le Drian. Les 2 Ministres évoquent les perspectives de renforcement des relations bilatérales stratégiques, ainsi que les questions régionales et internationales d’intérêt commun@francediplo @JY_LeDrian pic.twitter.com/18aIyNCRAU — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 22, 2021

شكري يعقد سلسلة اجتماعات في الأمم المتحدة

وجاء اجتماع وزير الخارجية، في اليوم الثالث من زيارته إلى نيويورك، مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي في إطار استمرار فعاليات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصل شكري، أول أمس الإثنين، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك سامح شكري في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك.

وكذلك، حضر وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك، أمس، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد وزير الخارجية سلسلة اجتماعات مهمة في نيويورك، أبرزها مع عثمان الجرندي وزير خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.